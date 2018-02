Kisub kuumaks: poksikuulsus Helenius käärib Rakveres käised üles

Endine profipoksi Euroopa (EBU) ning rahvusvahelise tiitli (IBF) omanik Helenius läheb Rakveres kokku valgevenelase Juri Bõhovtseviga. Viimati pidi soomlane mullu oktoobris Cardiffis toimunud poksimatšis tunnistama punktidega Dillian Whyte`i paremust. Kokku on Helenius pidanud karjääri jooksul 27 matši, millest on võitnud 25.

"Eks see ole ikka mänedžeride koostöö. Meil õnnestus luua hea kontakt, jõudsime kokkuleppele ja leidsime rahad alla. Muud kuldvõtit siin ei ole - asi on tutvuste ja raha taga," märkis Yakuza Fight`i üks korraldajaid tapalane Jakov Peterson.

Et sõlmitud lepe on konfidentsiaalne, ei soostunud Peterson nimetama täpseid detaile või summat, mida Heleniuse Lääne-Virumaale toomine maksma läheb. "Võin öelda ainult, et numbri taga on neli nulli," tähendas ta.