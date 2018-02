Ida prefektuur tähistab vabariigi aastapäeva pidulike rivistustega

„Soovime Eesti juubeliaastal jagada pidulikke hetki kogu rahvaga ja tuleme aktusesaalist välja linnaruumi,“ sõnas Ida prefekt Tarvo Kruup. „Ühtlasi on see hea võimalus näidata, kui palju on maakonnas tublisid ametnikke, kes iga päev seisavad selle eest, et igaüks end oma kodukohas turvaliselt tunneks.“