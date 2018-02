Pooleteiseaastase tütrega hommikuse külmaga kohale tulnud Mari elas lipu heiskamisele 24. veebruaril esimest korda kaasa ja tunnistas, et lisaks elukaaslase õhutamisele innustas teda kodust välja tulema ikka juubeliaasta. "Ja täiesti õigustatult," ütles Mari, nähes, kui palju rahvast oli linnuse õue kogunenud.

Mari pere jaoks ülejäänud päev rohkem suursündmusi ei too, aga riigi sünnipäeva koduse pidulauaga siiski tähistatakse. "Meelestatus on tunduvalt pidulikum kui muidu. Südames on hea tunne," kõneles Mari.