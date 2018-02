Uhtna mehe suusamäärimisoskus aitas ameeriklannad olümpiakullale

USA rahvuskoondise murdmaasuusatiimi hooldepealik Oleg Ragilo ütles, et ta ei alahinda ega ülehinda oma rolli meeskonnas. "Võidu jaoks tegid kõik võrdselt palju tööd ja kedagi konkreetset peale sportlaste endi esile ei saa tõsta. Mingit vahet ei ole, kes konkreetse sportlase suusad ette valmistas. Oluline on, kuidas me kõik koos jõudsime selleni, millist määret kasutada,“ rääkis Ragilo. Ta lisas, et kedagi saab aidata võidule vaid “õlitatud” koostöö tulemusel ja väljas ollakse ühe eesmärgi nimel.