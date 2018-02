Kristiina Ehini ja Silver Sepa kontserti nautis saalitäis rahvast

Rakvere kultuurikeskuse direktor Krõõt Nõmmela-Mehide ütles, et publiku seast jäi kõlama rahulolu kuulduga ja leiti isegi, et Eesti vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks ei osata rohkem tahtagi, kui nii head muusikat pakutakse kuulata.

Rahvarohkust võis Nõmmela-Mehide sõnul täheldada kõikide ürituste puhul. "Kui eelnevatel aastatel tuli lipu heiskamist jälgima umbes 70 inimest, siis täna oli kogunenuid vast 300," lausus kultuurikeskuse juhataja, lisades, et loodetavasti said inimesed hea emotsiooni ja see toob neid ka järgnevatel aastatel kodust välja sinimustvalge kerkimisele linnuse torni kaasa elama.