Tapa valla tunnustamisüritusel tänati tublisid

Lehtse kooli muusikaõpetaja Tiiu Tikkerber on õpetanud aastakümnete jooksul lapsi ja täiskasvanuid rõõmu tundma muusikast ja muusika tegemisest, lugu pidama oma kodukoha kultuurist, ajaloost ja traditsioonidest.

Aleksander Klasberg on politseis töötanud pea 20 aastat, kõik need aastad Tapa linnas ja vallas. Lisaks tööle Tapa ja Kadrina piirkonna politseinikuna käib ta abiks Tapa valla üritustel julgeolekut tagamas.

Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba on olnud Tapa linna spordijuht, Tapa abilinnapea, linnapea ja Tapa esimene vallavanem.

Tapa valla aasta tegija 2017. aastal isikuteo kategoorias on loomaarst Mikhail Steppin, kelle loomaarstipraksis on väikeloomade omanikele tuge pakkunud üle kümne aasta.

Luule Nurga on MTÜ Loometöö hing ja mootor. Aastatel 2004–2017 on MTÜ Loometöö korraldanud neli rahvariiete valmistajate koolitust, lõpetajaid on olnud ligikaudu 50.