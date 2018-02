Maakonna politsei tähistas riigi juubelit

Rivistust juhtinud näitleja Üllar Saaremäe ütles, et oluline rõhk on sõnal "usaldus". Et usaldatakse oma riiki, oma kaitsjaid ja oma korrakaitsjaid.

Ida prefekt Tarvo Kruup tänas Eesti rahvast, kel on jätkunud tahet riiki luua, seda hoida ja arendada. "Me peame politseinikuametit auga edasi ja tunneme uhkust," sõnas Kruup. Et uhkus ei ajaks upakile, selleks on prefekti sõnul vaja targalt tegutseda. Tähtsaks pidas Virumaa politseijuht ka inimlikkust. Seda eriti lastega tegeldes.