Rakvere teater jagas sünnipäeval kolleegipreemiaid

Parimaks kunstnikuks tunnistati Jaak Vaus lavastuse "Timbu-Limbu" kujunduse eest. Muidu imeliseks nimetati lavastuse "See kõik on tema" videokunstnik Alyona Movko.

Indrek Apinis leidis, et tema jaoks on see inimene, kes nüüd seda talismani väärib, helikujundaja Peeter Pilv, ning Aune Kuuli meelest on talismani vääriline teatri väikese õmblusmeeskonna üks tublidest Merli Matti.