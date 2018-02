Eestis on tekkimas linnu ja valdu koondav omavalitsusliit

„Omavalitsuste ühise liidu moodustamine on väga suur saavutus. Eesti Linnade Liidu endise tegevdirektorina kiidan selle igati heaks, sest ühine liit on kindlasti tugev koostööpartner nii riigile kui ka ministrile,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Aab lisas, et kui haldusreformijärgselt jäi alles 79 kohalikku omavalitsust, siis uue liiduga ühineb 72 omavalitsust. "Ühine liit lähendab linnasid ja valdasid, mis omakorda aitab kaasa omavalitsuste arengu ühtlustamisele ning toetab sisuliselt ka haldusreformi. Seetõttu loodan, et peagi liituvad ka need seitse omavalitsust, mis praegu kõrvale jäid," lisas Aab.