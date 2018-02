Ilmateenistus prognoosib kolmapäevaks kohati 28 miinuskraadi

Öösel on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Rannikul on kohati pilvisem ja sajab lund, samuti on pinnatuisku. Puhub kirde- ja idatuul 4–9, puhanguti 13 m/s, saartel ja rannikul 7–12, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 20–25, hommikul paiguti 28 kraadi, rannikul kohati 15–18 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja idatuul 5–9, puhanguti 12 m/s. Ilm on sajuta ning on pinnatuisku. Nähtavus on mõõdukast heani. Külma on 25–28 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning on pinnatuisku. Puhub kirde- ja idatuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 12–18 kraadi.