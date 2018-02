Kodutute varjupaik on suureks külmaks valmis

Rakvere kodutute varjupaiga koordinaator Ivika Abner rääkis, et ükskord oli ka jaanuaris selline külm, kus uksed hoiti ööpäev läbi lahti.

Külm aga kundede arvu varjupaigas suurendanud ei ole. Abneri sõnul käib neil keskmiselt kümme kuni kaksteist inimest ööpäevas.

Kuigi käre pakane on paukunud juba pikemat aega, pole see Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonnas töömahtu suurendanud. Osakonna juhataja Aile Kaasik ütles, et ei taha küll ära sõnuda, kuid külmakahjustusi ja alajahtumist on tänavu olnud varasemate talvedega võrreldes mõnevõrra vähem.

Temperatuuri langemiseks on aga valmis nemadki. "Lisatööjõudu meil väljas pole, kuid soojendamiseks mõeldud tekke ja muud vajalikku oleme varunud," märkis Kaasik.

Riigis on pakaselised ilmad toonud kohtuekspertiisi spetsialistide hinnangul pelgalt veebruaris surma seitsmele inimesele.

Meedikute soovitusel olgu talvine riietus kihiline ning jalanõud ja kindad piisavalt suured, et ei pigistaks sõrmi-varbaid – see takistab vereringet ja ühes sellega kudede soojendamist. Kui on ette näha, et külmaga tuleb õues pikemalt olla, peaks eelnevalt sööma korralikult ning ka kõrvad ja vajadusel näo sobiva riietusega kinni katma. Kui seda arvestada, saab Põhjamaa inimene nautida ka 20-kraadist ilma.

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase soovitusel on kaine grupijuht hea meetod, mis kindlustab, et keegi pidutsejatest ei jää üksi õhukeste riietega või lausa ilma riieteta õue "puhkama". Grupijuhiga koos liigutakse edasi ja vajadusel hoolitseb ta takso või muu transpordi eest.