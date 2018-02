Riik tänas vabatahtlikke

Aunimetuse saab ka omavalitsus, kus ollakse kindlal seisukohal, et kogukonna turvalisuse loomisel on suur roll elanikel endil ning vabatahtlikud päästjad on kogukonna turvalisuse alustalad. Kadrina vallavalitsus andis vabatahtlikele päästjatele ruumid depoohooneks ning toetab igati vabatahtlike tegevust. Näiteks soetas vald Soomest päästeauto hellitusnimega Susi ning hoolitses selle eest, et uue masina äramahtumiseks saaks garaažiboks süvendatud ja renoveeritud.