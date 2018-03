Vanemahüvitise ajal tulu teenimine muutub paindlikumaks

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütles, et vanemahüvitise valemi muudatus annab vanematele juurde paindlikkust lapse kasvatamise ja töötamise ühitamisel.

"Seni on paljud vanemad vanemahüvitise vähendamise tõttu töötamisest loobunud või oma tööpanust oluliselt vähendanud. Tänasest jõustunud muudatus annab lapsega kodus olevale vanemale võimaluse tööeluga sidet hoida või sinna naasta oluliselt paindlikumalt, sest võimaldab teenida ka töist tulu, ilma et hüvitis selle tõttu väheneks," ütles minister Kaia Iva. "Kõik lapsed ja vanemad on erinevad ning seda peab arvestama ka hüvitiste süsteem."