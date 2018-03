Eesti parim noor raamatukoguhoidja on Gerda Ansi Hulja raamatukogust

Selle aja jooksul on Hulja raamatukogu muutunud hubaseks külakeskuseks, kuhu on kõigil hea sisse astuda.

Tänu suurepärasele suhtlemisoskusele, sõbralikkusele ja abivalmidusele on Gerda Ansil õnnestunud kasvatada lugejaskonda nii suurte kui ka väikeste seas. Tema loomupärane anne töötada lastega ja soov tutvustada neile imepärast raamatumaailma on muutnud raamatukogu lastele armastatud kohaks. Kogus on reedeti lastele meisterdamistöötoad, regulaarsed on ettelugemisüritused mudilastele, ühiselt tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, peetakse laata, osaletakse konkurssidel.