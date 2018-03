Vao varjupaigataotlejate keskuses elab 33 inimest

Varjupaigataotlejate majutuskeskuse Vao üksuses elab 1. märtsi seisuga 22 varjupaigataotlejat ning 11 rahvusvahelise kaitse saanud inimest, neist 12 on lapsed. Peresid elab keskuses neli.

Vägeva keskuses elab 30 inimest, neist kaheksa on varjupaigataotlejad ning 22 on juba saanud rahvusvahelise kaitse. Vägeva keskuses elab neli peret ning lapsi on keskuses 13.