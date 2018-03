Homme tuleb kuni 22 kraadi külma

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 1–7 m/s. Külma on 14–19, kohati 22 kraadi, rannikul paiguti 7–11 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja idatuul 1–5 m/s. Kohati sajab vähest lund ja nähtavus on enamasti hea. Külma on 16–19 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 1–7 m/s. Külma on 5–11 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja idatuul 1–6 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 7–9 kraadi.