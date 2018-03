Bussijuhi haigestumine lõi Kundasse sõitjate plaanid sassi

Ühe Kundasse liigelda soovinud inimese sõnul ei osatud bussijaama kassas väljumata jäänud bussi kohta tükk aega midagi kosta. Lakooniline info, et bussijuht on haige, edastati alles 20 minutit pärast bussi ettenähtud väljumisaega.

Go Busi infotelefonilt öeldi Virumaa Teatajale, et tõrge bussiliinil tekkis tõepoolest seetõttu, et sohver oli ootamatult haigestunud. Et kõik ülejäänud tööl olnud bussijuhid olid samuti teistel liinidel ametis, siis ei õnnestunud leida ka kiirkorras ühtegi asendajat.