Regionaalmaasikas ootab kandidaate

"Regionaalareng ei sõltu ainuüksi riigi otsustest, vaid suur ja tänuväärne panus on kohalikel inimestel ja eri piirkondades asuvatel ettevõtetel endil. Just kohalikud inimesed ja ettevõtted on need, kes loovad üle Eesti töökohti ning loomulikult ka selle keskkonna, kus on hea elada," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Ootame konkursile palju kandidaate, et inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide panus oma piirkonna arengusse ei jääks märkamata ning parimad saaksid tunnustatud."