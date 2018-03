Kas tõusutrend? Tänavu on Lääne-Virumaal aids diagnoositud juba kolmel inimesel

HI-viirus on sel aastal diagnoositud kolme inimesel Lääne-Virumaal, 10 inimesel Tallinnas, kuuel Harjumaal, neljal Tartumaal ja Ida-Virumaal, kahel Narvas ja Pärnumaal ning ühel Saaremaal, märkis terviseamet.

HIV-tõbi diagnoositi ühel inimesel Lääne-Virumaal ja Saaremaal, kolmel inimesel Tallinnas ja Pärnumaal, kahel Harjumaal.

Mullu diagnoositi terviseameti andmetel HI-viirus neljal ja HIV-tõbi ühel läänevirulasel. Eestis diagnoositi HI-viirus 219 inimesel ja aids 20 inimesel.

Võrreldes selle aasta kahe esimese kuu andmeid kogu eelmise aasta numbritega, jääb mulje, justkui oleks haigestumine Lääne-Virumaal tõusuteel.

Terviseameti Lääne-Virumaa epidemioloogia inspektor Aime Salonen ütles, et tema seda öelda ei oska. “Eelmisel aastal oli ka aasta alguses rohkem diagnoosimisi, aasta lõpus paar tükki ja oligi kõik. Nüüd on taas aasta alguses tulnud haigeid juurde,” märkis Salonen.

Rakvere perearst Tamara Vahtra-Aasmets sõnas, et tema näeb oma nimistust, et haigestumise tõusutendentsi pole. “Arvan, et see on ikka Ida-Virumaa ja Tallinna haigus,” ütles Vahtra-Aasmets.

Doktori sõnutsi võib haigestumise tõusu taga olla ka see, et Aserist, mis oli enne Ida-Virumaa osa, on saanud Lääne-Virumaa vald.

Kuigi on väidetud, et aidsihaigetena on arsti juurde hakanud sattuma juba 60- ja 70-aastased eestlased, ütles Tamara Vahtra-Aasmets, et haiguse küüsi langevad ikkagi nooremapoolsed inimesed kaitsmata vahekorra tõttu.