Viru suusamaraton toimub täismahus

Algselt sarja avaetapiks olnud, kuid kehvade lumeolude tõttu edasi lükatud Viru maratoni peakorraldaja Evi Torm lausus, et lumeolud on võistluspaigas head ja ettevalmistused kulgevad plaanipäraselt.

"Hetkel on kõik väga hästi: lumi ja rada on olemas," lausus ta. "Rada peaks tulema kiire ja mõnus, sest praegu on siin hoolega külmetanud ja päeval kipub rada isegi natukene jäisemaks muutuma. Nii et tuleb üks mõnus sõit."