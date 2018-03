Rakvere Farmid: põrsaste "lastetoast" sõltub toidulauale jõudva sealiha kvaliteet

Poelettide ees valikuid tegev tarbija ei lähtu enam vaid hinnast ja pakendile märgitud koostisosadest, vaid ka sealiha päritolust ja sellest, kui vastutustundlikult suhtub tootja loomade elustandardisse. Eesti suurima seakasvatusettevõtte Rakvere Farmid seakasvatusdivisjoni direktor Daniel Frydendal ütles, et see, millised elutingimused tagatakse sigadele alates sünnihetkest ning milline on loomade toidulaud terve nende elu vältel, määrab ära meie toidulauale jõudva liha kvaliteedi.