Tänasest saab talusid avatud talude päevale kirja panna

Eelmisel aastal võttis külastajaid vastu lausa 280 talu ning kokku oli külastusi üle 120 000. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on tal hea meel, et kirge ja armastust maaelu vastu jagavad nii paljud eestimaalased. "Seetõttu usun, et sel aastal tuleb külalislahkeid talusid veelgi juurde ja me saame avastada Eesti maaelu varjatud pärleid. Avatud talude päev on suurepärane võimalus oma toodangut laiemale publikule tutvustada ning anda neile maitsta kübekest maaelu," rääkis Tarmo Tamm.