Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees soovib hümniseadusest loobuda

"Ja siis on ettepanek algatada lipuseaduse muudatus, mis väga lihtsustatult tähendaks seda, et kui hommikul Pika Hermanni torni heisatakse riigilipp ja selle taustaks mängitakse hümni, siis hümn on Jannseni ja Paciuse oma," lisas Pomerants. "Ja see, et kas hümni peaks mis juhtudel ja kui väärikalt laulma – sellega ikka tegelema ei hakkaks, sest see on minu arvates kohatu," märkis põhiseaduskomisjoni esimees.

"Minu meelest hümniseaduse sellisel kujul käsitlemine, nagu EKRE seda püüab teha, on ikka väga imelik. Aga need on mõtted minu peas, sest fakt on see, et EKRE seadus on meil täna päevakorras ja selle teise asjaga (lipuseaduse täiendamisega – BNS) me saame tegeleda muude küsimuste raames. Komisjoni liikmetele on eelnõu kavand saadetud, nii et see ei tule neile nagu välk selgest taevast," rääkis Pomerants.