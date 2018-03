Rakvere lihakombinaadi ametiühinguga on kuuga liitunud 115 töötajat

"Rakvere lihakombinaadi 21 tapamaja töötajat endiselt streigivad, suuri muutusi pole toimunud. Tööandja pole meid välja kutsunud, vaid on jäänud oma eelneva jutu juurde ja käinud vahepeal kutsunud streikijad tagasi tööle," ütles ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski.

"Suhtleme teiste osakondadega ja hoogsalt käib petitsiooni allkirjastamine, et palganõue kollektiivlepingusse sisse kirjutada, millega ühiselt pöörduda tööandja poole," ütles Arhangelski.

Ta lisas, et streikijad saavad lähipäevil niinimetatud ametiühingu palga, mis on 30 eurot päeva eest.

Ettevõtte töötajad nõuavad streigiga tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist ja lisaks 16 protsenti põhipalga tõstmist 1. juulist. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks. Tapamaja töötajate senine netopalk on ligikaudu 750 eurot kuus. See koosneb põhipalgast ja lisatasudest.