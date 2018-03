Uurimise all on ka HKScani omanikud

Teet Soorm (vasakul) ja Mati Tuvi on saanud kahtlustuse tööandjalt suure summa omastamises ning rahapesus. Pilt on tehtud eelmise aasta detsembris.

Kui seni on olnud teada, et prokuratuur on käivitanud kriminaaluurimise Rakvere lihakombinaadi eksjuhi Teet Soormi tegevuse suhtes, siis tegelikult on uurimise all ka ettevõtte omanikud, kirjutab Eesti Ekspress.