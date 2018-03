Lääne-Virumaa sotsid jätkavad aastatepikkust naistepäevatraditsiooni

“Sotsiaaldemokraadid on alati hinnanud ja väärtustanud lasteaednikke, kes seisavad meie laste haridustee alguses. Lõpuks ometi tehakse seda ka riiklikul tasandil. Tänu sellele, et riik tuli eelmisel aastal omavalitsustele appi, saab lasteaiaõpetajatele maksta väärikamat palka. Samuti on ühtlustunud eri omavalitsustes makstavad palgad,” kõneles SDE Lääne-Virumaa piirkonna esimees Indrek Saar.