Sri Lankal viibiv rakverlane: mässu põhjustas liiklusraev

"Olukord ei ole hull. Võibolla on tavapärasest rohkem näha politseinikke, aga see puudutab ainult väga kitsast osa Kandy piirkonnast," edastas mees oma naise tähelepanekuid. "Kõik oli alguse saanud tegelikult sellisest olmekonfliktist, mida ajakirjandus on kõvasti üle paisutanud. Inimestevahelised suhted on piirkonnas jätkuvalt head. Moslemid, singalid ja hindud elavad saarel ju käsikäes ning mingit hõõrumist või konflikti nende vahel ei ole. Pigem on kõik olukorrast väga ehmunud."

Ärev situatsioon ja rahutused said kohalviibijate sõnul alguse liiklusolukorrast, kus üks autojuht üritas mitu korda oma sõidukiga teisest liiklusvahendist mööda sõita, kuid seda tal teha ei lastud. "Tekkis liiklusohtlik olukord, mida üritati siis lahendada, aga mindi selle käigus tülli ja hakati asja rusikatega lahendama," vahendas Aas. "Üks osapool kukkus õnnetult. Hukka saanud mehe sugulane läks sellest aga nii püha viha täis, et pani seepeale ühe pisikese, kümne ruutmeetri suuruse poekese põlema. Täiesti tühjast-tähjast tekkis lõpuks suur sekeldus."

Et Sri Lankal on palgaarmee, hindas Aas sisejulgeoleku olukorda riigis väga tugevaks. "Kord lüüakse kindlasti majja. Samas on üldse ime, et kohapeal olijatega ühendust sain, sest kõik sotsiaalmeedia kanalid – Skype'id, Viberid ja Messengerid – on maha keeratud. Seaduse järgi ähvardab seal karm kohtlemine kõiki sotsiaalmeedias moslemitevastase vaenu õhutajaid ja nad võetakse kinni."

Verner Aasa sõnul on tegelikult tegemist tsiviliseeritud riigiga ja ta nimetas tekkinud konflikti väga lokaalseks. "Ei ole sugugi nii, et seal möllab üks kari segaseid, vaid põhilisteks mässajateks on alaealised," rääkis ta. "Mul sõbrad just naasid samuti Kandyst ja ütlesid, et ei saanud üldse aru, et seal midagi toimuks. Mässav piirkond, mis moodustab võibolla vaevu ühe ruutkilomeetri, on sisse piiratud ja sinna lihtsalt kedagi ei lasta. Aga inimestel pabistada ei maksa, sest riigipiir on avatud, kõik on rahulik ja elu toimib tavapärases rütmis."

Verner Aasa teada viibib Sri Lankal praegu umbes 15 eestlast, teiste hulgas ka mõned virulased.