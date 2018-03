Naistepäeva osturalli: kihlasõrmust ja reisi kinkekarp ei peida, alkoholi, lilli ja magusat küll

Ütlust, et juveelid on naiste parimad sõbrad, kinnitab ka kaupluse Krismer müüja Alina Masko. Tema sõnutsi on 8. märts kindlasti päev, kui poes on rohkem näha mehi, kes tavapärasest enam ka ostavad.

Populaarseim valik on kullast või hõbedast kõrvarõngad, mille hind on 50–150 eurot. “Moes on Swarovski kristallidega ehted,” märkis Masko.

Müüja sõnutsi ei osta mehed suvalist ehet, vaid oskavad oma naise eripära tugevdada just talle sobivaga. “Kui vanasti osteti pigem kinkekaarte, siis nüüd küsitakse abi, et leida efektne kaunistus,” sõnas Masko.

Võiks arvata, et mõni naine leiab kinkekarbist ka kihlasõrmuse, ent neid, nagu ka abielusõrmuseid, ei osteta märtsis, ikka pigem suvel.

Päikesereisegi ei taha mehed väga naistepäevaks osta. ATKO Toursi Rakvere büroo töötaja Kaja Lillemets meenutas, et esmaspäeval lendas Tenerifele paar, kes soovis, et üllatuskingitus sünnipäevaks jääks ühtlasi naistepäevanädalasse. Selle toreda kingituse autoriks oli sedakorda hoopis naine.

Põhjus, miks mehed ei ole varmad reise kinkima, võib olla seotud ka sellega, et reisibürood ei tee enam naistepäevaks sooduskampaaniaid.

Praegune allahindlus Triumphi pesupoes on kliendid poodi toonud. Peamiselt kinkekaardiga, et naine saaks endale ise sobiva alusrõiva valida. Kui tavapäraselt ostetakse pigem klassikat – musta või valget pesu –, siis naistepäeval ollakse pisut julgemad ega peljata erksamat, eelkõige punast.

Kihisev jook on lisaks haljale City Alko müüjate sõnutsi neil päevil minev kaup. Naistepäev on ilmselgelt ka selline püha, mil, kurb küll, on poes ka rohkem meeskliente, kes ise seda tähistavad.