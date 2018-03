Virumaa Teataja ajakirjanik pälvis kultuuriseltside tunnustuse

Uuspõllu esitas tiitli nominendiks Juhan Kunderi Selts. Põhjenduses märgiti, et 15 aastat ajakirjanikuna töötanud Katrin Uuspõld on seltsi hindamatu koostööpartner ürituste kajastamisel. Ta teeb seda vastutustundlikult, head ajakirjandustava järgides.

Pärast Eesti Kultuuriseltside Ühenduse auliikmelt Valter Haamerilt tiitli saamist kinnitava dokumendi vastuvõtmist tunnistas Uuspõld, et see oli temale suur üllatus. “Ma ei pea end kultuuriajakirjanikuks,” sõnas ta. “Kui kirjutan, siis ei mõtle ühest või teisest seltsist, vaid inimestest – mida nad teevad.”

Pärast tseremooniat korraldati Lääne-Virumaa keskraamatukogu konverentsisaalis emakeelepäeva ettekandkoosolek teemal “Keel ja (aja)kirjandus”. Ettekande teinud Tartu ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus viitas just südamest tulnud Katrin Uuspõllu tänusõnadele, kui näitele mitteformaalsest keelest. Viimasega saab väljendada tundeid, emotsioone, hingevärinat. Teisalt on formaalne keel ehk ametlik keel. Mõlemad on olulised. Lõhmus püstitaski küsimuse, kuidas jääb eesti keel ellu ajakirjanduskeelena, kui on mitu eesti keelt. Poolteist tundi kestnud arutelu juhtis Reet Vääri Eesti Keele Kaitse Ühingust.