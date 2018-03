Galerii: heategevuslik Üleannetuse perepäev Põhjakeskuses

Üleeestilised perepäevad on osa lastefondi kampaaniast Üleannetus. Kampaania eesmärk on koguda 120 000 eurot, mis võimaldab fondil toetada arendavate teraapiatega kolme aasta jooksul 35 raskelt haiget last. Praeguseks on heade annetajate abiga kogunenud haigetele lastele veidi üle 12 000 euro.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustas, et kampaaniaga soovitakse toetada kolme aasta jooksul nii neid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi, kes juba on lastefondilt abi palunud, kui ka neid, kes ei ole veel fondini jõudnud. „Praegu toetame arendavate teraapiatega seotud kulude katmisel 21 last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on arendavaid teraapiaid vajavaid puudega lapsi oluliselt rohkem,“ rääkis Saar.