Martti Juhkami krooniti Prantsusmaa karikavõitjaks!

Oma õpilasele kaasa elanud ja mängu alates kolmandast geimist arvuti vahendusel vaadanud võrkpallitreener Mati Merirand rõõmustas, et finaalmatš enda kasuks kallutati. "Nende mäng muutus kogu aeg kindlamaks ja vaatasin, et palling hakkas toimima paremini, vigu tehti vähem ja ka blokk paranes," rääkis ta. "Nad olid [viiendas geimis] 13:11 ees ja siis, pagan, üks pani planeeriva servi võrku. Mõtlesin siis küll, et hakkavad lõpu eel väristama, aga no viimane serv oli võimas."

Merirand ütles, et kui õpilane tuleb niivõrd tugeva võrkpalliriigi karikavõitjaks, siis on sellest ainult rõõm südames. "Igal juhul on seda hea näha, kui mängija jõuab selliste tulemusteni. See läheb nüüd sinna [Rakvere võrkpalliajalukku] kirja," lausus kogenud treener. "Eks see annab ka Marttile endale rõõmu ja usku, sest play-off`id hakkavad pihta ja võit tõstab enesekindlust."