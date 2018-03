Veebruaris suurenes registreeritud töötute arv

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on hea meel selle üle, et veebruaris esmakordselt tööandjatele makstud alaealise töötamise toetust taotleti kokku 1686 inimese eest. "Toetust saab taotleda aasta esimeses kvartalis ehk kuni märtsi lõpuni ning toetus on mõeldud tööandjatele, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele,” lisas ta.