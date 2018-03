Parim olümpiaennustaja on endine kossumeister

Ta on aastakümneid tagasi kroonitud kolmel korral, 1981. aastal ETKVL Tootmiskoondis Rakvere ning 1985. ja 1987. aastal Rakvere Autobaasi meeskonnaga Lääne-Viru maakonna meistriks korvpallis.

Mullu oktoobris 60 aasta juubelit tähistanud rakverlane lausus, et seekordne ennustusvõistluse edu polnud talle esimene. Varem on Vello Heinal õnnestunud võita Onu Uno võrkpalliteemaline ennustusvõistlus Volle 2011.