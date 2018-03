Juhtkiri: tasakaalu tammikusse

Tammikus on ka Okaskroon ja Saksa kalmistu, mille kohal asus nõukogude ajal asfalteeritud velodroom. Seal on harivad infotahvlid, mis ärgitavad märkama ja ära tundma taimi-loomi ning räägivad tammiku lugu.

On teada, et paraku on sealsed tammed üsna haiged, ja levib soov magus tammiku ala eramuid täis ehitada.

Siin-seal tammiku servas on seda juba tehtud ja tehakse praegugi, kui mainida ühelt poolt Tammetõru tänava villasid ja teisalt vana kõrtsihoone asemele plaanitavat arendust, mille kohta on valmimas detailplaneering.

Tammiku kaitsmisel on ilmselt võtmeküsimus hooldamises ja tasakaalu leidmises.

Kuid oma poolloodusliku laialehise metsakoosluse ja pinnavormide, samuti taime-, linnu- ja loomaliikidega on Rakvere tammik kaitse all juba 1939. aastast. Tammiku maastikukaitseala sai hiljuti uue kaitsekorralduskava. Näiteks ei tohi seal jalgrattaga sõita väljaspool põhiteid ning spordiürituste korraldamine tammikus on vaja keskkonnaametiga kooskõlastada. Sellised meetmed on loomulikult vajalikud, et hinnalist keskkonda kaitsta, samas suuremaks muretsemiseks pole ehk põhjust, sest üha uute kergteede ja rampide valmimise ajal mängib tammik sporditegemise mõttes üsna tagasihoidlikku rolli. Loodetavasti saavad võsast puhtaks tehtud ka Kõrgemäe rajad, et rattasportlased saaksid jätkuvalt seal treenida.

Tammiku kaitsmisel on ilmselt võtmeküsimus hooldamises ja tasakaalu leidmises. Kui aastaid tagasi raiuti osa tammikut võsast lagedaks, lõhkus see ökosüsteemi – osa puid jäi tammevähki, lindudel ei olnud pesitsemiseks kohti, ning kuna lindude arvukus vähenes, pistsid röövikud ja tõugud nahka märgatavalt rohkem puulehti kui tavaliselt.