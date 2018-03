Eesti parim piimatoode valmib Virumaal

“Toidutööstus on valdkond, kus edu saavutamiseks tuleb pidevalt katsetada ja riskida,” sõnas Farmi Piimatööstuse juhatuse liige Valdis Noppel. “Jõhvi tähtsaim tööstusharu on toiduainetööstus ning parima piimatoote auhinnaga sai see taas tunnustust. Hetkel anname tööd ligi 200 inimesele ning kasvavate müüginumbrite korral saame Virumaale veel töökohti luua.”

“Ligi kaks aastat tagasi tõime turule Islandi köögist pärit skyr'i, mida Eestis veel keegi teine tootnud polnud,” lausus Valdis Noppel. “Skyr võeti Eesti tarbijate poolt kohe soojalt vastu – traditsioonilisele ja mustikamaitselisele skyr'ile on kahe aasta jooksul lisandunud veel mitu maitset ja toodet. Auhinnatud joogi-skyr sisaldab kõhusõbralikke atsidofiil- ja bifidobaktereid ning seda on mugav kasutada mitmesuguste toitude valmistamisel.”

Noppel märkis, et inimeste maitseeelistused muutuvad pidevalt ning tervislikkusele pööratakse järjest rohkem tähelepanu: “Selles seisneb ka skyr'i edu – see on tervislik, valgurohke ning väherasvane. Põhjamaine piimatoode, mis on toodetud Viru- ja Vooremaa lehmade piimast.”