Nädala lõpu pakane annab uue nädala alguses taas järele

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, öö hakul puhanguti 14 m/s. Külma on 7-13, kohati 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Külma on 1-5 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul tugevneb hommikuks läänetuul 8-12 m/s. Külma on 7-12, kohati 15 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 7-12, rannikul puhanguti 15, põhjarannikul 8-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.