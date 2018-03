Hea emotsioon aitas võrkpallurid võidule

"Minul ei olnud vaja kedagi motiveerida, sest meeste ambitsioon on täpselt samasugune, nagu mul endalgi - me tahame võita," lausus Toode. "Mõnusat õhustikku oli tegelikult trennis tunda juba mitu päeva varem. Lisaks oli hea, et Tanel [Uusküla] ja Elia [Lulla] olid väljakul tagasi ning see, et Siimul [Ennemuist] pidas jalg vastu."