SEB: Lääne-Virumaa ettevõtted on agarad investeerima

Kui üldjoontes on Eesti VKE-d optimistlikud ning märkimisväärsed ehk enam kui 15-protsendilist käibekasvu ennustab 13 protsenti ettevõtetest, siis Ida- ja Lääne-Virumaa ettevõtted on märksa pessimistlikumad.

Investeerimisplaanides on Ida-Virumaa ettevõtted olnud läbi aastate stabiilsed ning üle 30 000 euro küündivaid investeeringuid plaanib 13 protsenti ettevõtetest, mis jääb küll pisut alla Eesti keskmisele (14 protsenti). Lääne-Virumaa ettevõtted on investeerimisel seevastu keskmisest aktiivsemad ning 16 protsenti ettevõtetest, peamiselt logistika- ja tööstussektoris, planeerivad alanud aastal suuremaid investeeringuid.

Üha enam soovivad Eesti ettevõtted palgata uut tööjõudu: alanud aastal näeb 19 protsenti ettevõtetest vajadust uute inimeste järele. Kasvavas trendis on ka huvi välistööjõu kaasamise vastu, mis on eriti aktuaalne Ida-Virumaal.

Tõsiasi on see, et võrdluses teiste maakondadega on Ida- ja Lääne Virumaa ettevõtted pigem passiivsed innovatsiooni osas. Üleriigiliselt on innovatsiooni planeerivate ettevõtete arv kasvanud aastaga 63-lt protsendilt 70-le, kuid Ida- ja Lääne-Virumaa VKE-d jäävad Eesti keskmisele alla.