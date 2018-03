Ida-Viru parim tööandja on Eesti Energia

Eesti Energia personalidirektori Tiina Drui sõnul peetakse Eesti Energias silmas, et inimestel oleks erialaselt huvitav töötada. "Meil on ja meile tulevad tööle need, kes tahavad oma töös midagi suurt ära teha. Tahame olla energeetika valdkonna liider ja meie juures väljakutseid jagub. Vajame pühendunud ja oma valdkonnas parimaid töötajaid ning seetõttu pöörame töötajaskonna arendamisele ja järelkasvule suurt tähelepanu," märkis Drui.