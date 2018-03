Valitsus toetas riigimajade loomist üle Eesti

Rahandusministeeriumis koostatud kontseptsiooni alusel luuakse riigimajad kõikidesse maakondadesse, v.a Tallinn ja Tartu. Need hakkavad asuma maakonnakeskustes, kus osutatakse otseseid avalikke teenuseid ning kus paikneb koos mitu riigiasutust.

Riigihalduse minister Jaak Aab tõdes, et mida rohkem kasutatakse e-teenuseid ja väheneb vajadus otsekontaktide järele, seda paindlikumalt ja targemalt tuleb riigiteenuseid pakkuda. "Viime sarnased teenused ühte asukohta, et neid saaks korraga ja kiirelt kätte," ütles Aab. "Ühelt poolt vähendab see inimeste ja ettevõtjate ajakulu ning lihtsustab teenuse tarbimist, teisalt soodustame asutustevahelist koostööd. Lisaks hoiame kokku kinnisvarakuludes."