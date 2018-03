Klaveriloomad esinevad Jõhvis.

Klaveriloomad on rõõmsameelsed tegelased, kes elavad klaveri sees ning väikeste ja suurte inimeste fantaasiates. Nad ilmutavad end muusikas, joonistustes, jutustustes, raamatutes ja nootides ning elustuvad kontsertidel, kus on neid nii silmaga näha kui ka kõrvaga kuulda.

Klaveriloomade loo kallist kodust, muusikast ning igaühe väärtuslikkusest räägivad muusika, efektsete liikumatute ja liikuvate piltide ning tabavate jutustustega näitleja Margus Tabor, kunstnik Kerstin Hallik, muusikud Peeter Rebane, Mihkel Mälgand, Kristjan Priks ja Katri Rebane. Kontserdi on lavastanud Aare Toikka, helilooja on Katri Rebane. “Klaveriloomad. Elu muusikas” on EV 100 muusikasündmuste konkursi võidutöö.