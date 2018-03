Venevere kutsub sudokuturniirile

Võistluste reeglite järgi peab võistleja 90 minuti jooksul ära lahendama võimalikult palju etteantud ülesandeid. Mida raskem sudoku on, seda rohkem punkte õige lahendus annab. Võidab kõige kiiremini kõik ülesanded lahendanud võistleja. Ülesanded valmistab ette peakohtunik Jaanus Laidna.

“Venevere rahvas on sudokuturniire korraldanud paar aastat ja neil on osalenud ka maailmameister Tiit Vunk,” rääkis Venevere külakogukonna eestvedaja Eerik Lumiste, kes ka ise on suur sudokuhuviline.