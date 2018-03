Tapa valla juhid kohtusid Taani kuningriigi suursaadikuga

Taani suursaadiku ja Taani armee ohvitseride sooviks on, et Taani väeüksus, kes Tapal viibib, saaks Tapa valla jaoks midagi kasulikku teha.

Üheskoos leiti, et koostöövõimalused on mitmekülgsed ning Tapa vallavalitsus esitab oma vastavasisulised ettepanekud Taani kuningriigi suursaatkonnale ja väeüksuse komandöridele. Näiteks tehti ettepanek tähistada 15. juunil Tapal Taani lipu päeva. Legendi kohaselt sai Taani riik oma lipu Dannebrogi just Eestis Tallinna all toimunud lahingute käigus 15. juunil 1219. aastal. Tapa valla esindajad ja Taani sõjaväelased alustavad koostööd selle ürituse ettevalmistamiseks.