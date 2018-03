Greete Steinburg sai Portugali tuuri avaetapil kolmanda koha

"Pärast reedest tehnilist probleemi üritasin keskööni rattal probleemi lahendada, kuid see ei õnnestunud," kirjutab Steinburg sotsiaalmeedias. "Hommikul läksin kohalikku rattapoodi ja nad üritasid mind aidata. Alguses tundus, et ratas sai korda tehtud, kuid pool tundi enne starti soojendust tehes tuli probleem jälle ilmsiks. Vahetasin tagumise jooksu ära ja see töötas, kuid erineva kassetiga, mis tähendas, et mul oli vähem käike. Jäin kolmanda kohaga rahule."