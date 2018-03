Adven ehitab Narva-Jõesuusse 1,2 miljoni euroga biokütuste katlamaja

Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul on Narva-Jõesuu kaugkütte konkurentsivõimelise soojuse hinna tagamiseks järjepidevalt investeeritud. “2011. aastal paigaldasime kõigile tarbijatele tänapäevased kaugloetavad soojusmõõturid, kaks aastat hiljem uuendasime Euroopa Liidu rahastusega lõviosa linna soojustrassidest ning tänavu ehitame kaasaegse ja tõhusa puiduhakkekatlamaja.”

Kuna uus katlamaja ehitatakse vana katlamaja asemele linna keskuses, püüab Adven uue puiduhakkel töötava katlamaja mõju linna elanikele ja naabritele viia minimaalseks. “Korraldame kütuse veo, ümberlaadimise ja ladustamise kinnisel meetodil, et puiduhakke sattumine väliskeskkonda oleks viidud miinimumini. Samuti projekteeriti uue katlamaja ladu selliselt, et küttematerjali jaguks ka nädalavahetusteks ja nendel päevadel eraldi koormaid lattu vedama ei peaks,” tõi Tiit näiteid sellest, kuidas kohalike elanike huvidega on arvestatud.