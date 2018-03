Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juhiks valiti Siret Kotka-Repinski

Erakonnaliikmetelt jätkamiseks usalduse pälvinud Kotka-Repinski tänas erakonnakaaslasi ning rõhutas, et kõigil liikmetel on oluline roll selles, et lähiaastatel tõuseksid erakorraliselt pensionid ning maakond tervikuna areneks.

"Kahtlemata on keskerakonna eesmärk riigikogu valimiste võit 2019. aastal, millesse Lääne-Viru liikmeskond peab tugevalt panustama. Vaid siis saame seista selle eest, et meie maakond ei jookseks inimestest tühjaks, vaid Eestis oleks tagatud tasakaalus regionaalne areng," sõnas Kotka-Repinski.

Ta ütles, et valitsuse otsused pooleteise aasta jooksul on näidanud, et regionaalne areng on keskerakonnale oluline. "Omavalitsuste tulubaasi tõus, avaliku sektori töökohtade väljaviimine ja tasuta ühistransport on vaid mõned näited," tõi riigikogu liige välja.