Juhtkiri: ajupesu toimib

Muidugi on siin valimistest mõttetu rääkida, sest demokraatlikest valimistest meie mõistes on asi kaugel ning Putini võit oli juba ette teada, kuid ka siinsed inimesed käisid seda tsirkust vormistamas ja Vladimir Vladimirovitši toetusnumbreid tõstmas.

Venemaa poliitelu ekspert Karmo Tüür, kes nädalavahetusel Kadrina rahvamajas hoopis õllesorte hindas, hindas meedias ka Putini võimuloleku jätku edasiseks kuueks aastaks, ning nii tema kui ka paljud teised vaatlejad leidsid, et Venemaa püüab oma tugevust ja rolli maailmas veelgi suurendada, mis ei pruugi küll tähendada ilmtingimata agressiooni, kuid kindlasti ei tähenda see arvestamist rahvusvaheliste õiguste ja tavadega.

Suure juhi ja õpetaja kultus on vene hinge üks osa. Meile võib see kummastav tunduda, kuid nii see on. Lisage sellele paras ports toimivat ajupesu teemal, kuidas kõik on Venemaa vaenlased, natuke valimissedelite ja numbritega manipuleerimist, ning ongi käes tulemus, millega suurem osa rahule jääb. Aga igavesti see nii jääda ei saa.