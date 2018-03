Riigikogu ei toetanud kohaliku omavalitsuse seaduse muutmist

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu nägi esiteks ette, et volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel peab arvestama erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Teiseks, erakonna või valimisliidu nimekirja esindajad oleks määratud komisjonidesse erakonna või valimisliidu taotluste alusel ja kinnitatud komisjoni esimehe esildusel.

Põhjendusena toodi välja, et kui siiani oli ainult komisjoni esimehe asi komisjon moodustada, siis nüüd oleks antud poliitilistele jõududele roll, et põhimõtet proportsionaalselt täita.

Eelnõu algatajate esindaja Andres Herkel tõi eelnõu esitamise ajendina välja, et on volikogusid, kus kõigile volikogu liikmetele ei ole tagatud võimalust kuuluda volikogu komisjoni, ehkki seadus üldsõnaliselt sellise normi on loonud. Herkeli sõnul tuleb tagada mõistlik proportsioon opositsiooni ja koalitsiooni vahel.