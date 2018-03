Juhtkiri: tõmbame ikka hinge kinni

Ärimehi on igasuguseid. Tark Maja vaevles veel hiljaaegu pankrotiohu kibedais köidikuis. Nüüd on linnavalitsus ühe võimaliku tuluallikana näinud pulmarahvast: kui küsida, siis ikka nii, et hing kinni.

Kes iganes pulmapidu korraldanud, teab, et raha maksab selle toimingu juures pea iga liigutus: alates riigilõivust, lõpetades pruutkleidi, tordi ja lillekimpudega. Nii tunduvad volikogu saalile kehtestatud üürihinnad ikka korralikud purakad, mis pulmaeelarvele põntsu panevad. Kui just pole tegemist Armin Karuga, tuleb odavamaid lahendusi otsida.

Linnavalitsus ütleb, et igasugu tseremooniad pole nende kohustus. Hästi. Et see linnavalitsuse kohustus pole, sellest võib aru saada. Kuid sellest, et see linnavalitsuse huvi pole, on aru saada raskem. Kas linnavalitsus ei peaks justkui töötama inimeste huvides? Kui ei, siis kelle huvides?