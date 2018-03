Erich Petrovits jätab Kadrina valla ja läheb Paidesse spordijuhiks

Juba mullu detsembris välja kuulutatud ja märtsis lõppenud Paide linna suurima spordiasutuse juhi konkursile laekus esiti kümme avaldust. Et mõned kandidaadid teatasid enne lõpugongi kõlamist loobumisest ja nimekiri muutus liiga kesiseks, pikendas sihtasutuse nõukogu konkursi tähtaega.

Erich Petrovits ütles, et on uue väljakutse tõttu elevil. "Ühtepidi arvan, et olen õnnelik inimene, sest saan taas tegeleda töö ja hobiga korraga. Igal juhul praegu käed juba sügelevad, mõtted peas liiguvad ja tahaks midagi ära teha," tähendas ta. Petrovitsi sõnul saab üks ring jälle täis: viieaastase poisina lahkus ta koos perega Järvamaalt Kabalast, nüüd avaneb tal võimalus vanasse kodukanti tööle asuda. Elukohavahetust mees siiski ette ei võta, jäädes truuks Kadrinale.